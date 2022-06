Concours Reine Élisabeth : l’univers fascinant de Jeremias Fliedl

Quatrième version de la pièce si séduisante de Jörg Widmann : ce sera, une fois encore, une totale nouveauté… Tempo élargi, climat hyperromantique, sensuel, quasi félin, l’Autrichien Jeremias Fliedl, 22 ans, nous transporte dans un univers chatoyant, où l’imagination s’envole. Les sonorités sont chaudes, lumineuses, profondes, quoique pas très puissantes, et d’un incroyable pouvoir suggestif. Dans les deux premiers mouvements, le solistes ne nous fait grâce d’aucune citation (de Schumann, faut-il le rappeler…) mais il les transforme à sa guise, idéalement suivi par un orchestre en phase. Le troisième mouvement, intitulé « Lied in Volkston » en change de fonction pour devenir une vocalise lointaine, quasi lunaire (à supposer que la lune soit rouge et la supposée trépidante « Bossanova » se revêt d’une insondable mélancolie, avant un déchaînement final aux allures d’uppercut ! La version d’un musicien très inspiré et en totale maitrise.

Dans le second concerto de Schumann de la semaine (le premier fut joué par Taeguk Mun), Jeremias Fliedl poursuit ses explorations sonores et stylistiques, avec cette façon intrigante d’interroger le texte, d’expérimenter le phrasé et de tenter les plus folles réponses. Tout le premier mouvement y passe, dans une succession de surprises qui semblent aussitôt des évidences. Sorte de miracle rendu possible par l’infinie richesses des sonorites, la perfection du legato, même si l’on peut remettre en question, en particulier dans le mouvement central - effectivement intitulé Langsam - l’étirement systématique des tempos. Mais, comme toujours, qu’importe le tempo si ça marche et ici, la façon dont le musicien parvient à habiter et faire vivre chaque phrase, chaque note, justifie à peu près tout… Le troisième mouvement, Sehr Lebhaft, enchaîné aux précédents, sera le moment le plus rapide (à l’exception du bref finale de Widmann) de toute la prestation, mais là encore, Fliedl introduit des suspensions, ou de brusques nuances pianissimo (fidèlement suivies par l’orchestre) cette fois discutables dans la mesure où elles risquent d’encombrer le discours, en l’occurrence d’entraver la danse ! Mais on a adoré…