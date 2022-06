Concours Reine Elizabeth : Woochan Jeong mène Prokofiev sur le versant euphorique

L’entrée de Woochan Jeong, 23 ans, dans le premier mouvement des « 5 Albumblätter » renoue d’emblée avec l’heureux souvenir que nous en avions gardé : sonorités chaudes et lumineuses, conduite souple, lyrisme naturel. Le son pourrait être plus projeté, surtout dans les passages rapides, à ce stade, c’est la seule réserve. Dans le Lied im Volkston, l’art sera surtout dans le dialogue subtil avec l’orchestre, dans la manière de descendre dans des nuances pianissimo, tout en renforçant l’expressivité et en gardant le contrôle ; tout comme dans la Bossanova, plutôt dans l’allusion que dans la reconstitution folkloriste. Quant à la vélocité, pas de doute, Jeong assure, mais sans la puissance et le mordant que requiert le « Mit Humor » conclusif.

Il revient ensuite au musicien de jouer cette même Symphonie concertante de Prokofiev donnée de façon si émouvante jeudi par Oleksei Shedrin. Après l’introduction bien costaude de l’orchestre, et une entrée en écho, le soliste en arrive à donner sa véritable mesure : les sonorités sont amples, épanouies, extrêmement bien projetées - de sorte qu’elles ne sont jamais écrasées, qu’elles gardent leurs couleurs et leur lumière et, partant, leur pouvoir expressif. L’énorme Allegro giusto qui fait office de mouvement central, sollicite le musicien dans des registres très différents, d’une incroyable variété, avec, déjà, un premier thème supersonique, puissant et virtuose, énoncé dans la fièvre (mais toujours sous contrôle). En dialogue serré avec l’orchestre, le jeune musicien mènera les différents épisodes en alternant les tendres effusions et les combats, se payant au passage des cadences d’autant plus périlleuses qu’elles sont par définition très exposées mais qui, chez lui semblent nourrir l’ inspiration et servir de tremplin à l’épisode suivant. Prokofiev mit près de 20 ans à écrire ce super-concerto, Rostropovitch y mit finalement sa patte, on comprend soudain que ce ne fut pas en vain ! Après tant de péripéties, le final et ses variations, une fois encore kaléidoscopiques, conduiront à l’apothéose, entre fête et cataclysme, mais assurément dans l’euphorie.