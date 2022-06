Concours Reine Elisabeth: détermination sans faille et sonorité de rêve pour Yibai Chen

D’habitude, la douzième prestation au Concours Reine Elisabeth est la plus ritualisée. Il est prévu que, avant que le candidat monte sur scène, le président du jury fasse applaudir le compositeur de l’imposé. Et que, après la douzième exécution dudit imposé, avant que le candidat revienne pour jouer son concerto, on fasse applaudir l’orchestre, et surtout le chef. Mais cette année, surprise : Jörg Widmann, qui était là lundi pour la création de sa pièce, n’est pas revenu ce samedi. Du coup, la sonnette présidentielle ne retentira qu’une fois en début de soirée pour un discours bilingue forcément un peu convenu, mais coup de chapeau mérité à Stéphane Denève et son Brussels Philharmonic qui ont gardé un niveau constant cette semaine. Et qui termineront, le 30 juin prochain à Flagey sept ans de collaboration

Classique et élégant dans son smoking noir et sa chemise blanche, Yibai Chen entre en scène d'un pas décidé pour livrer la dernière exécution des 5 Albumblätter de Widmann. Le Chinois, deuxième plus jeune candidat de ces finales (20 ans, mais six mois de plus que Petar Pejcic) aborde le premier mouvement avec une sorte de sensualité majestueuse, vibrato très prononcé et tempo plutôt lent. Tout en contraste, le Liebelei prend la forme d'un feu d'artifice brillant, tandis que le Lied in Volkston offre le moment d'intensité attendu. Humour discret et détermination caractérisent la Bossanova, avec à nouveau un vibrato appuyé et une ample projection du son (comme Samuel Niederhauser, Yibai Chen joue d'un très beau Testore).

On avait entendu le premier concerto de Chostakovitch sous les doigts de Marcel Kits mardi, et on se dit que c'est un choix pertinent pour Chen. Effectivement. Avec son énergie communicative, il s'empare d'emblée du fameux motif de quatre notes qui ouvre l'Allegretto, le retourne, le triture au point de le rende addictif pour toute la salle. Le Moderato n'est pas le plus noir ni le plus désespéré qu'il ait été donné d'entendre, mais le jeune Chinois expose le thème avec simplicité comme une belle mélodie nostalgique. La qualité de son instrument est de nature à rendre parfaitement intelligibles les nuances les plus raffinées, ce qui lui permet du coup de dire l'essentiel tout en jouant avec sobriété. La cadence est un pur moment de grâce et d'intensité, et le finale est le déchaînement jubilatoire espéré : ovation debout d'une salle électrisée, et apogée d'une prestation de haut vol qui devrait logiquement l'amener dans le haut du tableau.