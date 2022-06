Concours Reine Elisabeth : l’étonnante sérénité de Samuel Niederhauser

Formé notamment auprès de Frans Helmerson, un des membres du jury de cette session, Samuel Niederhauser avait laissé en demi-finale le sentiment d'un candidat serein, mais aussi soucieux de garder la maîtrise à tout moment. Une impression que donne à nouveau sa progression dans les cinq Albumblätter de Widmann. Chaque partie est caractérisée adéquatement dans une sorte de juste milieu, jusques et y compris la Bossanova et le Mit Humor final qui montrent le Suisse s'encanaillant avec une élégante réserve très … helvète. Il faut dire aussi que la superbe sonorité de son Testore – célèbre luthier milanais du XVIIe – fait une partie du travail : on a l'impression qu'il suffit, si l'on ose dire, que le candidat en joue avec le juste dosage pour que le son se projette dans chaque recoin de la salle Henry Le Bœuf.

Les deux concertos de Chostakovitch, celui de Lutoslawski et la Symphonie concertante de Prokofiev : quatre des six concertos choisis par les finalistes cette année au Concours Reine Elisabeth ont été créés par Mstislav Rostropovitch. C’est dire à quel point le grand violoncelliste soviétique reste une référence tutélaire pour tous ses jeunes collègues. Les esprits facétieux ajouteront même que seule l’année de sa naissance (1927) justifie qu’il n’ait pas créé ceux de Schumann et Dvorak.

Parmi ces créations Rostro, Samuel Niederhauser a choisi le deuxième de Chostakovitch, composé en 1966. Un concerto qu’on avait déjà entendu lundi dans une lecture quasi-hallucinée de Petar Pejcic. Celle du Suisse est, sans surprise, plus traditionnelle, mais cela ne l’empêche en rien d’être brûlante, lyrique, éminemment expressive et, surtout, superbement maîtrisée. On ne cherchera ici aucun rictus, douloureux ou féroce : au-delà de la technique souveraine du Suisse, c’est sa capacité à exprimer les sentiments les plus extrêmes en gardant une allure serine et un visage équanime qui fascinent le plus. Même quand il a un moment de répit et que Stéphane Denève déchaîne à ses côtés les foudres du Brussels Philharmonic, on le voit encore, penché sur son manche, vérifier l’accord de la prochaine corde qu’il devra faire sonner.

Une odeur fraîche de pluie d’été s’est répandue dans la salle …