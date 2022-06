Les Rolling Stones en forme olympique à Munich

Le trio Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood a donné un concert enthousiasmant à l’Olympiastadion, dans la capitale bavaroise. Les Stones vont même jusqu’à renouveler l’approche de certains grands classiques comme « Miss You » ou « Sympathy for the Devil ». Chapeau ! Ils se produiront au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 11 juillet.