Rendez-vous du 1/7 - 3/7/2022 au Brosella festival! 22 groupes live, 3 scènes, des DJ sets, des concerts pour enfants, de la nourriture et des boissons locales et durables, ...

Le Brosella Festival est un festival de musique accessible à tous, où la qualité de la musique et une expérience spéciale et immersive sont primordiales. Le Théâtre de Verdure, au pied de l'Atomium, lieu féerique avec une excellente acoustique, est un atout particulier. Brosella est prêt pour la version 2.0: avec respect pour le riche héritage des 46 dernières années, mais avec un regard artistique et social sur l'avenir.

©LLB





Les 1er, 2 et 3 juillet 2022, le public pourra assister à 22 magnifiques concerts avec, le vendredi, 4 concerts dans le cadre de Toots100, le samedi, de l'ethno urbain et, le dimanche, de nouveaux jazz cats et des musiciens déjà établis. Toujours sur trois scènes différentes, avec des DJ sets et un "coin pour les enfants". Talents internationaux : Jaga Jazzist, Bella Ciao, WDR BIG BAND, Brandee Younger Trio, Or Bareket, Lo Còr de la Plana, ...Talents belges : Lara Rosseel Quintet, Jef Neve et Teus Nobel - 100 ans de Toots ; Tuur Florizoone, Jean-Paul Estiévenart ... Mais aussi des talents bruxellois tels que Sonico, Ghalia Benali, Eliott Knuets,... sont au programme.



Sur le site du festival, le public pourra profiter de stands locaux et durables et d'une guinguette créée par les jeunes entrepreneurs du café "La Fourmilière" d'Anderlecht.



Brosella adhère également au système de solidarité "pay-what-you-can", dans lequel vous choisissez le montant que vous voulez ou pouvez payer.



Informations et tickets : www.brosellafestival.be