Accueil Culture Musique & Festivals Eric Clapton, la classe et la claque Le musicien de 77 ans a donné un brillant concert au Palais des Sports d’Anvers dimanche soir, rendant au passage hommage aux musiciens noirs qui l’ont inspiré. Dominique Simonet Journaliste ©BELGA

Finalement, « E.C. was here », à Anvers, dimanche soir, après deux reports successifs pour cause de confinements auxquels il était d’ailleurs fermement opposé, au point de pondre deux chansons militantes, avec...