Rien n'arrête le phénomène Stromae qui sort un nouveau single

Il s'est fait attendre très longtemps mais depuis qu'il est de retour, on ne l'arrête plus. Stromae a sorti ce lundi son nouveau single, dans la foulée du fantastique concert qu'il a donné hier à Werchter Boutique. Il s'agit du quatrième extrait de Multitude. Déjà !

Après "Santé", "L'enfer" et "Fils de joie" dont le clip a été tourné au Cinquantenaire, voici "Mon Amour". Un titre basé sur une histoire de couple comme il y en a plusieurs dans son dernier album. Coluche aurait dit : "C'est l'histoire d'un mec qui fait n'importe quoi et s'étonne ensuite que sa femme le quitte. Il pense que le monde lui est tombé sur la tête alors qu'il l'a un peu cherché." Stromae avait expliqué que cette chanson exprime le point de vue d'une femme dans cette affaire. "Mais il ne faut pas voir la chose trop sérieusement", s'empresse-t-il de dire dans la capsule vidéo consacrée au morceau à voir sur sa chaîne YouTube. "Je vois plus ça comme une petite blague. C'est assez léger. Lui-même ne prend rien au sérieux. Ce gars-là n'est pas sérieux."



Son frère signe la musique

Musicalement, c’est le frère de Stromae, Luc, directeur artistique de Mosaert et donc compositeur aussi à ses heures, qui a signé l’instru. Il s’est inspiré d’un sample de musique vénézuélienne. Il est vrai que la version proposée sur le disque a en effet des sonorités latinos.

Sur scène, lors de la présentation de Multitude fin février au Palais 12, c'est en revanche une version a cappella que le chanteur avait interprétée en guise de conclusion de son concert.



Depuis son retour, Stromae fait un carton plein. Son album est double disque de platine. Il truste les ondes radio chez nous comme en France. Il figure parmi les prestations les plus remarquées par les médias américains lors du festival Coachella en avril dernier. Ce n’est pas rien parce que c’est le plus grand festival musical du monde. La concurrence y est donc féroce !

Quant à ses concerts chez nous, ils affichent tous complet. C’est le cas pour Les Ardentes à Liège le 10 juillet prochain, ainsi que pour les 6 dates programmées au Palais 12 les 15, 16 et 17 mars 2023 et les 1er, 2 et 3 juin suivants.