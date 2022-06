Commencez votre été avec le Walden Festival

Le Walden Festival, c’est un moment musical qui fait la part belle à la diversité, dans une ambiance détendue, pour les jeunes et les toujours jeunes. Et cela dans des endroits les plus extraordinaires au milieu du Parc Léopold de Bruxelles et de ses environs. En plus, nous avons prévu un parcours familles et de savoureux pique-niques.

La musique dans toute sa diversité

Avec des noms tels que le Cello Octet Amsterdam, le Trio Vloeimans-Florizoone-Brinkmann, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée feat. Fabrizio Cassol & Claron McFadden, Rabih Abou-Khalil et Renaud Garcia-Fons, il y en a pour tous les goûts. Parcourez-le programme et choisissez vos moments musicaux préférés.

Dans des lieux d’exception

Les concerts ont lieu dans des lieux d'exception. De nouveaux joyaux sont venus s'ajouter au jardin du Musée des Sciences Naturelles, au kiosque du Jardin des Citoyens, à la splendide bibliothèque Solvay et à la salle de bal du Lycée Émile Jacqmain. Citons notamment le musée Wiertz, où vous aurez l'impression de revenir dans une autre époque. Des concerts se tiendront aussi dans le magnifique bâtiment Fin-de-Siècle Le Senghor, dans le havre de paix de la communauté chrétienne La Viale, dans la chapelle pour l'Europe, et même parmi les dinosaures au Musée des sciences naturelles.





Pour petits et grands

Même pour les plus petits d'entre nous, il y a de quoi découvrir. Ils peuvent se défouler sur les sculptures acoustiques de l'Amadeo Kollektif, danser sur les airs entraînants de Siger, ou se laisser maquiller en princesse des fleurs ou en dino effrayant. Détendez-vous avec un bon pique-nique ou une glace rafraîchissante dans l'une des chaises de plage ou simplement allongé dans l'herbe. En plus, les enfants et les jeunes jusqu'à 16 ans entrent gratuitement à Walden.

