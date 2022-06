Les cause du décès d'Andy Fletcher, co-fondateur de Depeche Mode, enfin révélées

Le 26 mai dernier, l'information a pris tout le monde de court. Andrew Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode n'était plus. Le claviériste est mort à l'âge de 60 ans seulement, laissant les fans sans voix. Celui qui se définissait comme le "musicien inutile" – il n'écrivait pas les textes et ne signait pas les musiques du groupe - était pourtant un maillon crucial de la formation de Basildon. Avec Vince Clarck, il a cofondé Composition of Sound, préfiguration de Depeche Mode qui prendra son nom définitif avec l'arrivée de Martin Gore et de Dave Gahan. C'est également lui qui lorsque Depeche Mode était en pleine tourmente, avec les addictions et les idées suicidaires du chanteur notamment, a permis au navire de rester à flot. Il est le seul de la bande à ne pas être tombé dans l'alcool et/ou la drogue.

L'annonce du décès d'Andrew Fletcher ne mentionnait pas les raisons de sa mort. Ce n'est que cette semaine qu'elles ont été révélées, soit un mois après sa disparition. Dans un communiqué validé par la famille du claviériste et partagé par Dave Gahan et Martin Gore sur les réseaux sociaux, ils révèlent que leur camarade est décédé de mort dite naturelle. "Il y a quelques semaines, nous avons reçu le résultat des médecins légistes, que la famille d'Andy nous a demandé de partager avec vous. Andy a souffert d'une dissection aortique à son domicile le 26 mai. Même si c'était beaucoup trop tôt, il est décédé naturellement et sans souffrance prolongée."

Dans leur message, ils précisent qu'une cérémonie a eu lieu la semaine dernière à Londres lors de laquelle il lui a été rendu hommage. Une cérémonie "avec quelques larmes, mais remplie de souvenirs géniaux d'Andy, des histoires de notre temps passé ensemble et quelques bonnes rigolades. […] Andy a été célébré par une salle remplie de ses amis et de sa famille, de notre famille Depeche Mode proche et tant de personnes qui ont touché Andy au fil des ans. Être réuni tous ensemble était une façon spéciale de se souvenir d'Andy et de le voir partir. […] Andy, tu vas nous manquer mais tu ne seras pas oublié."

Rien en revanche sur l’avenir de Depeche Mode. Dave Gahan et Martin Gore vont-ils poursuivre l’aventure à deux ?