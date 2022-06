Les infinies richesses de "La Finta Giardiniera"

La MidSummer Mozartiade a ouvert son édition 2022 avec un opéra charmant et redoutable de Mozart, La Finta Giardiniera (La Fausse Jardinière) aux Martyrs, marivaudage-fleuve entre sept personnages amoureux, sur un livret attribué à Giuseppe Petrosellini. Mozart le compose à 18 ans et tout ce qui fera la grandeur des opéras suivants s'y trouve déjà, à commencer par l'art unique du compositeur de traduire en musique les complexités de l'amour.

La musique pour boussole

Eric Gobin, qui signe la mise en scène, l’a bien compris, lui qui fréquente l’opéra comme chanteur depuis plus de trente ans : pour permettre à la musique d’opérer, rien de tel que de lui laisser de la place. Le décor est léger : quelques troncs d’arbres dont on devine la ramure en hauteur, un orchestre placé en biais, derrière un tulle, au fond de la scène (à cour), des chaises à tout faire, une table de jardin pliante (tôle bleu pâle), un seau à champagne et des verres. Tout le monde est habillé en blanc, à la mode d’aujourd’hui, mais conformément à son rang. La "mise en scène" se concentrera sur la direction d’acteur, tout étant mis en œuvre pour soutenir au maximum la lisibilité de l’action - extrêmement changeante et rapide - et la psychologie des personnages, avec, toujours, la musique pour boussole. Celle-ci est confiée à l’Orchestre royal de chambre de Wallonie, placé sous la direction de Gabriel Hollander, avec Noémi Biro au pianoforte pour les récitatifs, et, là encore, mine de rien, tout y est, notamment le juste choix des tempos, l’agilité des cordes, la précision des vents.

Et les chanteurs ? Ils sont sept solistes, sollicités presque à parts égales, et quelles parts ! Le jeune Mozart n'était avare ni d'airs acrobatiques ni de récitatifs trépidants, chanter La Finta, c'est comme chanter Offenbach, Donizetti et Gilbert & Sullivan à la fois, il faut savoir tout faire, la comédie, la tragédie, le contre ut ou le contre fa, dans un sourire, à toute allure. Au sein d'une distribution homogène, jeune et crédible, le ténor portugais João Terleira est quand même une sorte de miracle, une voix naturellement belle, lumineuse et détendue jusque dans le suraigu, du style, un physique de latin lover, et un visible plaisir de scène. Les trois sopranos - Amélie Robins, la douce Sandrina (rôle-titre), Laura Telly-Cambier, l'ambitieuse Arminda, et Dorine Mortelmans, Serpetta hilarante et subtile - rivalisent de charme et d'aplomb, aux côtés de la mezzo Gema Hernandez-Garcia, plus fragile (Ramiro, rôle travesti), du ténor français Kenny Ferreira, excellent Podestat, et du baryton Ivan Thirion, solide Roberto/Nardo.

Midsummer Mozartiade, deux opéras (sur-titrés), trois concerts, jusqu’au 3/7, à Bruxelles (théâtre des Martyrs) et à Mons. Infos : www.amadeusandco.be