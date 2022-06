Tous à l’asile, à moins que ce soit le contraire…

Décloisonner, dégenrer, métisser, explorer, découvrir, trembler, rigoler, c'est dans l'ADN du Festival Musiq'3 depuis sa fondation, en 2011. Mais en plaçant l'édition 2022 sous le signe de la Folie, les programmateurs - rejoints cette année par la soprano et musicologue Julie Calbete - avaient la ferme intention de dépasser la confortable référence poétique pour plonger musiciens et public dans une véritable expérience de "perte de repères".

Notamment lors du concert d'ouverture, un des plus audacieux dans ses intentions (même si la réalisation n'a pas toujours suivi). Scène envahie par un brouillard propice aux jeux de lumières, constellations mystérieuses de petits spots, musiciens de l'Orchestre du festival (dirigé par Shirly Laub) venus pieds nus, et tous vêtus de blanc, on est entre la lune (Cirque Hipparque) et l'hôpital psychiatrique. L'arrivée du facétieux Vincent Delbushaye n'arrange rien et les explications proférées par le percussionniste français Alexandre Esperet, achèvent de plonger l'assistance dans la perplexité, car la brillante Ursonate de Kurt Schwitters - "fmsbwtözäu ! pggiv-… ? mü" - fait appel à une langue à tout jamais inconnue…

Le luxueux concert se poursuit par la présentation de quelques autres stars : l'incomparable Anthony Romaniuk jouant les Pièces froides de Satie sur son Fender Rhodes, l'immense Shani Diluka, jouant la Rhapsodie espagnole de Ravel dans un arrangement pour piano et orchestre du jeune compositeur belge Gwenael Grisi, Alexandre Esperet, encore lui, cette fois en body clapping, dans des variations déjantées pour percussions et orchestre sur le thème immémorial de la Follia, et finalement, le jeune pianiste et compositeur de jazz franco-cubain Carlos Cippelletti, dans un arrangement sur mesure d'une de ses pièces, Aite, pour piano et orchestre. Qui dit mieux ?

Et le public chante...

Parlant de Follia, on put suivre, le même soir, le luthiste Thomas Dunford et le violoniste Théotime Langlois de Swarte, dans leur délectable Mad Lover au cours duquel cette demande extravagante adressée au public de chanter lui-même la basse continue. Dont acte, avec constance et justesse. Très fier (comme sur Facebook). On notera dans la journée du lendemain, outre les rencontres festives sous chapiteau, dont un concert des enfants de la Flagey Academy (ils n'en sont pas encore à Bach mais le répertoire américain en est un beau prélude), un récital de la contralto Lucile Richardot et du pianiste Adam Laloum consacré à Brahms et Schumann (op. 39) à inscrire dans les annales, rien de fou, sauf le génie des compositeurs, la splendeur de la voix, et l'art puissant d'un duo inspiré.

Tout comme, dimanche, celui d’Alina Ibragimova et Cédric Tiberghien (Ysaÿe, Brian, Franck), sommet de clarté et de passion contenue. La veille, la marimbiste russe Vassilena Serafimova avait une fois encore bousculé les codes, et non pas en revisitant Bach ou Mozart, mais Yannis Xenakis, avec le percussionniste et compositeur Before Tigers (alias Laurent Delforge) mis en espace par Romain Tardy.

Un festival tout aussi passionnant en live qu’en radio, plus les commentaires des confrères… À retrouver sur Auvio !