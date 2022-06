Il y a 20 ans ce mois-ci, Avril Lavigne marquait toute une génération avec son premier album culte "Let Go".

Avril Lavigne recrée la pochette de son célèbre premier album "Let Go" pour les 20 ans du projet

Let Go, le premier album d’Avril Lavigne, fête ses vingt ans ce mois-ci. Pour l’occasion, la chanteuse a partagé une video sur TikTok ou elle reproduit la pochette culte de l'album, sur la Canal Street de New York.

Certifié 7 fois disque de platine aux États-Unis, une fois disque de diamant au Canada et une fois disque de Platine en France, l'album n'a plus besoin de faire ses preuves. Et pourtant...

Pour célébrer cet anniversaire, l’interprète de "Sk8er Boi" a décidé de sortir une édition spéciale qui contient quatre inédits et deux bonus.

C'est cet album qui a permis à la chanteuse de devenir une icône de sa génération.