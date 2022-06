Metallica va-t-il devoir annuler sa venue à Werchter en raison de cas de Covid ?

C'est une prestation que de nombreux fans de heavy metal attendent impatiemment depuis plusieurs mois: ce vendredi, Metallica doit se produire sur la mythique scène du Rock Werchter. Si les préparatifs vont bon train, le coronavirus pourrait bien venir jouer les trouble-fête.



En effet, le groupe américain a été contraint d'annuler sa venue au festival Out in the Green en Suisse, prévue ce mercredi, en raison de cas de Covid dans l'entourage des musiciens.

"La décision de ne plus se produire a été prise par les organisateurs et les artistes", peut-on lire dans un communiqué. "Mais le spectacle doit continuer."

Le show prévu à Werchter est-il lui aussi menacé ? Pour l'heure, aucune confirmation officielle n'a été communiquée.