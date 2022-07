Rock Werchter: un chanteur se blesse en plein concert

Goldband tient son nom de la marque de plâtre éponyme, un clin d'oeil à l'ancienne profession des membres du groupe, qui étaient plâtriers. Sur scène, ils avaient d'ailleurs placé quelques échafaudages et un escabeau.

Les trois chanteurs Milo Driessen, Karel Gerlach et Boaz Kok se sont amusés devant une prairie bondée, malgré un concert prévu en tout début d'après-midi.

Boaz Kok s'est blessé la cheville pendant la représentation et a passé le reste du concert assis sur une chaise. Mais cela n'a pas entamé l'enthousiasme du groupe. Leurs tubes "I hate you", Kinderwens" et "Psycho" débordaient tout autant d'énergie.

Le groupe italien Måneskin, vainqueur de l'Eurovision en 2021, est attendu plus tard dans la journée, de même que les auteurs-compositeurs-interprètes américains Phoebe Bridgers et Leon Bridges. En soirée, Twenty One Pilots, Jamie XX et Bicep Live doivent notamment se produire tandis qu'Imagine Dragons clôturera la 3e journée du festival sur la scène principale.

Entre-temps, il n'est pas certain que la prestation des Red Hot Chili Peppers, à l'affiche du festival brabaçon dimanche, aura bien lieu. Le groupe américain a en effet dû annuler un concert vendredi à Glasgow, en Ecosse, pour cause de maladie.