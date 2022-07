Un géant du piano chez les ados surdoués

C’est l’un des grands rendez-vous annuels de l’été, à la fois stage international de musique de chambre destiné à de jeunes musiciens (très, très doués) âgés de 10 à 20 ans, et festival à part entière.

L'"événement" Musica Mundi se déroulera du 17 au 31 juillet, à Fichermont, à Genval, renouant avec tout ce qui en fait l'attrait depuis sa fondation. On peut rappeler que tout est parti de l'intuition passionnée de Hagit et Leonid Kerbel, elle pianiste, lui violoniste, convaincus que la pratique de la musique de chambre était la voie royale du développement artistique de leurs jeunes étudiants. Et d'autant plus que la formule leur permettait d'y associer des artistes - professeurs ou invités - de haut niveau, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour entraîner leurs jeunes partenaires "vers le haut".

Dès sa fondation, en 1999, le stage fut associé à un festival - tant qu’à attirer d’illustres musiciens dans un projet pédagogique en vue, autant leur donner la possibilité de se produire en concert - et connut le succès international, stagiaires, professeurs, artistes invités et public venant de partout dans le monde. De fil en aiguille, avec beaucoup d’obstacles et quelques miracles (!) - notamment celui de "recevoir" de l’archevêché Malines-Bruxelles (en bail emphytéotique, quand même) le monastère de Fichermont -, le couple Kerbel parvint à lancer une école secondaire (niveau humanité) de haute formation musicale qui accueille aujourd’hui une quarantaine d’élèves internationaux, à partir de 10 ans. Le minerval n’est pas donné, mais la plupart des étudiants bénéficient de bourses. L’étape suivante sera la Juilliard School à New York ou le Mozarteum à Salzbourg…

Verbier sans les montagnes

Souvent comparé au festival de Verbier (les montagnes en moins, le lion de Waterloo en plus), le Stage&Festival est le haut moment de visibilité de tout ce processus, offrant au public une série de concerts d’exception, à commencer, cette année, par le récital du pianiste Grigory Sokolov, le 18 juillet, dans la salle de concert de la Musica Mundi School, ancienne chapelle de Fichermont. Lui succéderont les facétieux musiciens du MozArt Group, venus de Pologne (21 juillet), les artistes en résidence, parmi lesquels Jacques Rouvier, Jérôme Pernoo, Alexandra Soumm ou Emile Daems (27 juillet), le pianiste japonais Noboyuki Tsujii (28 juillet), et bien sûr les stagiaires eux-mêmes, les 23, 24 et 30 juillet, toujours en configuration chambriste, avant de se rassembler en orchestre symphonique pour le concert de clôture, le 31 juillet.

Infos : www.musicamundi.org/festival