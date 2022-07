"Résurrection" : il faudra encore attendre

Sur papier, cela s'annonçait comme une double résurrection : celle du Stadium de sport de Vitrolles, abandonné depuis 1998 et restauré pour l'occasion, énorme cube de béton aveugle planté au milieu de terres sauvages et recouvert de graffs, vaste espace intérieur où des gradins s'élèvent à pic devant la fosse d'orchestre et la scène XXL. Ensuite, celle des morts (peut-on penser), selon la vision de Romeo Castellucci, prenant appui cette fois, sur la Deuxième Symphonie de Mahler, sous-titrée Résurrection, ici confiée à Esa-Pekka Salonen, à la tête du Chœur et de l'Orchestre de Paris, avec la soprano Golda Schultz et la mezzo Marianne Crebassa en solistes. Après la mort du Titan, traduite dans la Première Symphonie, Mahler placera explicitement dans cette œuvre gigantesque la suite de ses interrogations dans un langage d'une richesse et d'une liberté inaugurales.

On se souvient du bouleversant Requiem de Mozart dont Castellucci avait imaginé une version à la fois tendre, radicale et ouverte. Tout ce qui avait occupé la scène retournait à la terre - au néant ? - mais on sortait de là tout ragaillardi. Après pareille vision de la mort, celle de la résurrection ne pouvait qu'apporter de nouvelles lumières sur notre condition. C'est donc en confiance que nous avons suivi le drame rituélique joué le 4 juillet dernier, soir de première.

Silence (quelques chants d’oiseaux). L’immense plateau est désert, terreux et crevassé. Un cheval blanc y pénètre par une des deux ouvertures donnant sur le parking arrière du Stadium. Il boit l’eau des flaques, paisiblement, mais se détourne de la partie centrale du terrain, plus sombre… Sa maîtresse survient, on comprend que le cheval s’était perdu, une odeur repoussante (elle se détourne) l’inquiète, elle réalise l’horreur et appelle : "Oui, je vous attends." Entrée de la musique, triomphale et funèbre. Et début du ballet des camionnettes d’où surgissent les agents en combinaison blanche. Il y a des morts entassés sous la terre. Le premier (terrifiant réalisme) est sorti avec soin, dans une image de pietà, et déposé sur le linceul des temps modernes, un sac en plastique blanc qui se refermera sur lui après qu’un expert y a placé une étiquette. Un deuxième corps (une femme), un troisième et bientôt des dizaines d’autres sont sortis du charnier et disposés tout autour. Les corps des enfants, plus petits, sont rangés perpendiculairement. Tous ont droit au même rituel "police scientifique", avant d’être embarqués vers les morgues locales.

Pas de réponse

Il ne se passera rien d’autre durant l’heure et demie que dure la musique. Sauf un arrêt sur image durant le bouleversant "Urlicht" (merci Golda Schultz), et, après le départ du dernier camion mortuaire, la recherche désespérée d’une des fouilleuses, en quête (peut-on penser) d’une réponse à tant d’horreur. Puis plus rien, longuement, avant que la pluie vienne laver tout ça.

La manière de Castellucci d’introduire le réel brut comme outil d’émotion a toujours été discutable, ici, cela frise l’indigence. Oui, on peut citer saint Paul : "Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel" (merci les étiquettes) mais la citation est plus juste que les énormes tractations matérielles mises en œuvre ici, quelle que soit la performance technique des actants. Et la musique, comme ralentie par une lourde amplification et reléguée à la fonction de bande-son, ne parviendra pas (du moins le soir de la première) à délivrer sa propre catharsis. Mais cela au moins peut évoluer au cours des représentations.

Jusqu’au 13 juillet. Diffusion le 13 sur Arte Concert. Festival d’Aix-en-Provence : www.festival-aix.com