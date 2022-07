Liam Gallagher contraint d'écourté un concert en raison d'un problème de santé

"Toutes mes excuses à tous ceux qui sont venus au Festival Bureaugard (sic) hier soir, j'étais tellement déçu de devoir écourter le set", a déclaré sur Twitter l'ancien chanteur du groupe Oasis.

"On m'a diagnostiqué aujourd'hui une laryngite et les médecins m'ont prescrit du repos. Malheureusement, cela signifie que je dois annuler mon prochain concert à Cognac...", a-t-il ajouté en référence à son passage prévu au festival Blues Passions, se disant "vraiment désolé" mais soucieux de faire passer sa "santé en premier".

Vendredi en fin de soirée, Liam Gallagher, 49 ans, se produisait à Beauregard depuis une trentaine de minutes devant plus de 28.000 spectateurs lorsqu'il a quitté brusquement la scène en plein milieu d'une chanson, visiblement irrité, sous les huées d'un public médusé, comme le montre une vidéo visible sur les réseaux sociaux.

Avant les excuses du chanteur samedi, les organisateurs du festival ont décliné toute responsabilité.

"Depuis mercredi, John (le surnom du festival, ndlr) et ses équipes mettent tout en oeuvre pour accueillir au mieux festivaliers, partenaires, équipes et bien sûr, artistes. Nous tenons à préciser que Liam Gallagher a écourté son concert pour des raisons totalement indépendantes du festival", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Nous sommes désolés de cette situation, mais le professionnalisme de nos équipes ne peut être remis en cause", ont-ils ajouté.

Ninho et Vianney avaient joué sur la même scène avant l'arrivée de Liam Gallagher, "icone pop" qui devait "présenter son 3ème album solo +C'mon You Know+", selon le site internet du festival.

Organisé sur la commune d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), le festival Beauregard, qui a été créé en 2009, dure jusqu'à dimanche.