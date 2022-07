USA: trois inculpations pour tentative de recel des manuscrits de l'album Hotel California

Trois hommes, accusés de s'être procuré et d'avoir cherché à vendre une centaine de pages de notes manuscrites de l'album des Eagles, "Hotel California", dont ils savaient qu'elles avaient été volées, ont été inculpés mardi à New York, a annoncé le procureur de Manhattan Alvin Bragg.

Craig Inciardi, 58 ans et Edward Kosinski, 59 ans, ont été inculpés notamment pour des faits de possession criminelle de biens volés, tandis que Glenn Horowitz, 66 ans, a été inculpé pour tentative. Les trois hommes ont plaidé non coupable.

Avec le développement du marché des collectionneurs, certaines pièces ayant appartenu à des stars de la musique ou du sport se vendent de plus en plus cher. La centaine de pages de notes et de paroles écrites par Don Henley, l'un des fondateurs des Eagles, pour l'album "Hotel California", dont celles de la chanson éponyme devenue un tube, ou "Life in the Fast Lane", sont estimées à plus d'un million de dollars, écrit le procureur Alvin Bragg dans son communiqué.

"Bien qu'ils savaient que les documents étaient volés", les trois inculpés "ont tenté de vendre les manuscrits, ont fabriqué de faux documents de provenances et ont menti aux maisons de vente aux enchères, à des acheteurs potentiels et aux forces de l'ordre sur l'origine des documents", affirme-t-il.

L'affaire remonte à la fin des années 70, quand un auteur, engagé par le groupe de rock californien pour écrire sa biographie, subtilise les notes. D'après le parquet de Manhattan, il finira par les vendre à Horowitz, qui les cèdera ensuite à Inciardi et Kosinski.