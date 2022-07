Le festival de Dour entendu à plus de 20 kilomètres à la ronde : "J'ai l'impression qu'ils sont dans mon salon", "intenable"

Après deux ans d'absence le fameux festival de Dour signe son retour cette année. Les festivités ont débuté ce mercredi et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition fait grand bruit puisque la musique s'est fait entendre jusqu'à plus de 20 kilomètres à la ronde.

De nombreux habitants de la région de Mons, où a lieu le festival, se sont plaints de bruits dans la soirée. Il s'agissait des basses venant de Dour. Sur Facebook, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, a rassuré ses habitants : "Beaucoup de citoyens s'interrogent sur la provenance des sons sourds entendus ce soir dans notre entité notamment. Il n'y a pas de festivité particulière sur notre territoire. Il s'agit des basses venues des scènes du Festival de Dour…"

Même son de cloche du côté de la zone de police de Mons-Quévy. "Que vous habitiez du côté de Quévy, de Ghlin, de Mons ou d'Havré, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire couvert par notre Zone de Police, c'est bien le Festival de Dour que vous entendiez."

Les basses ont été entendues à Jurbise, Mons, Casteau, Ladeuze, Estinnes et même jusqu'à Ath, à plus de 20 kilomètres du lieu du festival. Un couple de Athois raconte, au micro de RTL, avoir entendu la musique pour la première fois en 15 ans de vie dans la commune : "ça ne nous a pas dérangé, c'était plutôt surprenant. Par contre les gens de la région qui ne sont pas si loin, je les plains"

Certains ont trouvé la situation amusante. "Dour dans son fauteuil, c'est pas mal et gratuit en plus", rigole un riverain auprès de la RTBF

Mais d'autres ont pesté de la gêne occasionnée. "J'ai l'impression qu'ils sont dans mon salon !"commente un habitant de Lens à nos confrères. "Je suis à Mons, à plus de 15 kilomètres de là. Les basses résonnent tellement que je les ressens dans ma cage thoracique à l'intérieur de ma maison. Le bruit est intenable. Il fait encore 26º, et pas moyen de dormir avec les fenêtres ouvertes", grondent d'autres sur les réseaux sociaux.

C'est aussi le cas de Catherine Fonck. La député Les Engagés, qui réside à Frameries, a suggéré à la région wallonne d'imposer des niveaux sonores. "Motivez les organisateurs de festivals à adopter des niveaux sonores raisonnables. Et ce serait bien que la Région wallonne impose des niveaux sonores max, à l'image de nombreux autres pays ou régions ", écrit-elle sur Facebook.

Si le son s'est fait entendre aussi loin cette année, c'est en raison du vent qui soufflait mercredi soir, en direction du nord et de l'est. C'est ce qu'a expliqué Damien Dufrasne, le directeur du festival de Dour, au micro de RTL : "Nous respectons la législation wallonne. Nous avons, sur chaque scène, un appareil qui détecte le nombre de décibels. On peut consulter en permanence le moniteur qui prouve qu'on ne dépasse pas les normes"