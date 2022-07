Jack White, ce traître aux Bruxellois

Personne, absolument personne. À l'heure où l'avenue Victor Rousseau devrait être noire de monde, on ne croise pratiquement pas âme qui vive autour de Forest National. Pour la venue d'un poids lourd comme Jack White, voilà qui est plutôt inattendu. Soit les huit mille spectateurs sont déjà tous à l'intérieur, plus d'une heure avant le début du concert, soit le dernier Guitar Hero "Made in America" n'attire plus les foules.

Il est vrai que ce samedi 11 juillet, monsieur rivalise avec Dour, Tomorrowland, et les plages de la Côte d'Azur. Il se dit par ailleurs que son management s'est montré particulièrement gourmand, exigeant initialement plus de 80 euros par ticket, dont le prix fût ensuite revu à la baisse, faute de trouver acheteurs suffisamment fortunés ou fans particulièrement bornés.

l'introduction

Passé le portique et le scellage des téléphones portables - interdits dans la salle sur ordre de la star du jour, et placés dans des pochettes en mousse les rendant inutilisables pendant la durée du concert - nous voilà rassurés. Le concert a bien lieu, environ 3000 personnes applaudissent les rockeurs flamands de Equal Idiots, mandatés pour préchauffer l'assemblée.

Pieter et Thibault font le boulot, s'amusent avec leur public, et s'offrent même une reprise bien rock'n'roll du "Ca plane pour Moi" de Plastic Bertrand, même "s'ils ne comprennent rien aux paroles", puisqu'ils "ne parlent pas vraiment français". Les étages supérieurs de Forest ont été obstrués par des rideaux noirs, la scène est plus avancée qu'à l'accoutumée, on se croirait au Cirque Royal où à l'AB, et cela crée un sentiment d'intimité bienvenu et inédit.

La montée en puissance

À 21h15 précise, les lumières s'éteignent, les fans entrent en transe. Caché derrière une épaisse tenture bleue et vintage, le groupe fait son entrée et se lance dans une intro électrique au possible, avant d'enchaîner sur "Taking Me Back" et "Fear Of The Dawn". La tenture se lève, Jack se dresse fièrement à quelques mètres de nous, cheveux bleus et hirsutes. Issus de son dernier album sorti en deux parties, ces deux singles renouent quelque peu avec l'efficacité de ses débuts.

Formés à Detroit en 1997, les White Stripes ont sorti trois albums de rock'n'roll viscéral teinté de blues et de ballades country (The White Stripes, De Stijl et White Blood Cells), avant de trouver la combinaison parfaite sur un chef d'oeuvre absolu (Elephant), et de perdre progressivement en inspiration (Get Behind Me Satan, Icky Thump). Meg partie pour cause d'épuisement, stress et d'agoraphobie, en 2007, Jack se consacre ensuite aux Raconteurs et aux Dead Weathers - ses projets parallèles - avant de s'offrir trois albums solo tantôt décevants, tantôt expérimentaux.

La trahison

Les tournées qui suivent sont un rien exaspérantes. White est un mythe, un génie de la guitare, mais il plonge peu dans son ancien répertoire, qui reste largement supérieur au nouveau. Quand nous analysons les setlists de ce "Supply Chain Issues Tour" de 2022, c'est donc la stupeur et l'émotion. Exit certains morceaux pénibles de Blunderbusset Lazaretto, Jack assume son statut. Qu'il joue en salle ou en festival, il ressort désormais quelques titres mytiques comme "Dead Leaves and The Dirty Ground", "Black Math", le génial "Hello Operator" et le sublime "Ball & Biscuit", blues explosion de plus de sept minutes.

À Forest, on le sent épanoui, souriant, venant chercher son public tous les dix minutes, même s'il ne pipe mot entre les morceaux. Jack est électrique, sa maestria intacte. "I Cut A Buffalo" (Dead Weathers) fait monter la température. "The Hardest Button To Button" prépare le terrain, avant le lancement du classique "Fell In Love With a Girl". On se dit que le show est lancé, on trépigne, la folie pointe le bout de son nez. Jack White est bon ce soir, mais il enchaîne directement sur le hit "Steady As She Goes", "What's The Trick" et l'indémodable "Seven Nation Army" qui clôture systématiquement ses shows. Pas de "Hotel Yorba", encore moins de "Ball And Biscuit" pourtant joués pratiquement tous les soirs. Oui, ce concert était bon, mais on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine trahison. Quand on dit qu'on joue "Ball And Biscuit", on joue "Ball And Biscuit"!