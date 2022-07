Calogero, la valeur trop sûre des Francos ?

En 1996, les Francofolies accueillaient Johnny Hallyday, Stellla et un chameau sur scène

Les Francofolies de Spa s’ouvrent mercredi pour quatre jours. Les deux codirecteurs du festival ont annoncé qu’ils se retireraient après cette édition 2022, histoire de donner un coup de jeune au festival, trente ans après sa création. Rencontre avec Charles Gardier et Jean Steffens, et retour sur trois décennies de bons et moins bons souvenirs.