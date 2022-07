Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Fresh La Peufra, lauréat de la "Nouvelle école" sur Netflix et phénomène rap du moment, est victime d'un usurpateur

Alors qu'il caracole en tête de l'Ultratop (du côté francophone) devant Harry Styles, Lizzo, Camila Cabello, Angèle et tous les autres, Fresh La Peufra rencontre les premiers effets pervers de la notoriété. Le rappeur liégeois devenu un phénomène chez nous comme en France après son succès dans la Nouvelle école, le The Voice du rap sur Netflix, fait l'objet d'usurpation d'identité. Non pas sur les réseaux sociaux comme cela est monnaie courante, mais en vrai.

Plusieurs médias en ligne spécialisés rap rapportent qu’un sosie de Fresh se fait passer pour lui. L’indélicat usurpateur a même eu l’audace de se produire sur scène lors d’un showcase en Espagne où il aurait interprété “Chop”, le tube qui a permis au Belge de remporter l’émission de Netflix. Le compte Twitter de Raplume a diffusé une vidéo sur laquelle on peut le voir dans ses œuvres, chauffer le public qui a du répondant et semble n’y voir que du feu.

Non sans humour, le vrai Fresh a réagi à la vidéo. "Le mec qui se fait passer pour moi en boîte, il prend combien pour le show ? Juste pour que je m'adapte."

"J'ai pris plus que les 100 000 de la Nouvelle école", a vanné l'intéressé.

Il se fait que le sosie a lui aussi fait part de sa réaction face à ce buzz. Le dénommé Stockno l'affirme : "à la base, c'était un délire de vacances. J'ai fini avec le braquage du siècle".

Parmi les commentaires à lire sous son post, certains lui rappellent qu'en France "L'usurpation d'identité est unie par 5 ans (de prison) et 150 000 (euros d'amende). Faudrait arrêter tant que c'est encore possible".

En Belgique aussi, l’usurpation d’identité est pénalement répréhensible. Le phénomène est d’ailleurs en forte hausse. C’est ce qu’indique une étude menée en 2019. Selon celle-ci, quelque 700 cas sont signalés chaque mois chez nous. Avec parfois des conséquences graves lorsqu’il s’agit, par exemple, d’escroquerie ou de voir une personne être poursuivie pour des actes qu’elle n’a pas commis. L’article 231 du Code pénal belge prévoit une peine de prison de 8 jours à 3 mois et/ou une amende de 25 à 300 euros pour les usurpateurs.

Si l’affaire concernant Fresh La Peufra semble rester bon enfant, elle profite cependant à Stockno qui n’hésite pas à renvoyer les intervenants vers “Mariah”, l’un de ses titres disponibles sur les plateformes de streaming. Il n’y a pas de petit profit…