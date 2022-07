Accueil Culture Musique & Festivals Ed Sheeran, Dieu du stade Roi Baudouin en maillot des Diables rouges 58 500 personnes étaient présentes au stade Roi Baudouin pour la machine à hits de la pop anglaise. 45.000 sont encore attendues ce samedi soir pour son ‘+ – = ÷ x’(The Mathematics) Tour. P-Y.P.

Après les Rolling Stones la semaine dernière et avant le groupe Coldplay (4 dates sold out !) début août, au tour d’Ed Sheeran de débarquer au stade roi Baudoin de Bruxelles. Et le chanteur anglais de 31 ans fait même mieux que la bande à Mick Jagger en réalisant le doublé, soit 58.500 personnes ce vendredi soir et 45.000 ce samedi (avec des places au rabais -35 euros au lieu d’une fourchette entre 70 et 100 euros- depuis...