Avec In The Streets, la culture abordable retrouve enfin la rue

Le barrissement d’une trompette donne le coup d’envoi. Batterie, guitare, synthé et saxo se joignent à l’appel cuivré. « This ain’t no jazz here ! », crie le chanteur des Horndogz dans son micro. Et il n’en faut pas moins pour que le groupe de funk transforme les escaliers du Mont des Arts en gradins urbains. Sur les marches, tout Bruxelles bat la mesure. Les hipsters en chemises à fleurs trinquent gaiement, les jeunes, casquette à l’envers et chaîne dorée autour du cou, se saluent d’un check et hochent la tête, tandis que les enfants rebondissent sur les genoux de leurs parents.

Cette scène ne se déroule pas toutes les semaines. Depuis le 14 août et jusqu’au 14 septembre, Bruxelles-ville accueille la toute première édition du festival In the Streets. Événement atypique, revendiquant son ADN urbain, et ayant ouvertement pour but de rendre la ville à ses habitants.

Les skaters enchaînent les flips sur le pumptrack, les plus téméraires se hissent au sommet du mur d’escalade installé place Poelaert. Outre les nombreuses activités sportives et musicales, le festival propose un parcours culturel à travers le centre-ville. “On ne peut pas faire 200 mètres sans découvrir quelque chose” affirme Marina Bresciani, porte-parole de l’ASBL Brussels Major Events chargée de l’organisation. Cinq scènes minimalistes accueilleront près de 130 concerts tout au long de l’été. Le parcours relie également des œuvres de street-art, dont cinq nouvelles installations.

Un festival qui se veut accessible

Place de Brouckère, Sophie et ses enfants s’essaient au roller. Les deux garçons patinent à toute vitesse en riant. Sophie agrippe la rambarde de toutes ses forces. “Je ne pensais pas que ce serait si difficile” rit-elle, gênée. Malgré son sourire crispé, la Bruxelloise savoure le petit goût de vacances en cette fin d’après-midi ensoleillée. “C’est super accessible, toutes les activités sont gratuites, donc on peut vraiment en profiter. En tant que mère célibataire, ce n’est pas toujours évident”, confie-t-elle.

En effet, à Bruxelles et ailleurs en Belgique, le prix des activités culturelles est un obstacle important. En 2020, les Belges ont consacré en moyenne 196 euros par ménage aux activités dites récréatives (cinéma, musée, concert, théâtre, etc.), soit l’équivalent d’un week-end au festival Les Ardentes pour une personne. Pour le quart de la population dont les revenus sont les plus bas, le montant moyen descend à 113 euros par ménage et par an. “Il y a aussi des problèmes de légitimité”, renchérit Delphine Houba, échevine de la culture à Bruxelles-villes, “certains citoyens ne se sentent pas à leur place dans un musée. Le but d’In the Streets est de franchir ces frontières mentales et d’amener la culture dans le quotidien des citoyens.”

Initiation au Hip Hop, concerts en tous genres, contes, grimages et ateliers créatifs, la Ville propose un festival pluridisciplinaire. “En tant qu’artiste, c’est super agréable de faire partie d’un tout”, témoigne Piedbois, chanteur. "Ça booste la créativité de tout le monde. Les styles se rencontrent, les arts se mélangent, ça permet aux artistes de se nourrir et de créer, ensemble, de nouvelles choses”, renchérit Malcolm Moreno, le programmateur.

"J’adore cette spontanéité"

Place du baron Horta, une mélodie aérienne résonne, les notes s’enchaînent sur le clavier de Piedbois. Sa voix hypnotise les passants qui détournent la tête, ralentissent, s’arrêtent, s’asseyent parfois un instant. “J’adore cette spontanéité, ces rencontres hasardeuses. Je n’avais jamais joué dans la rue auparavant mais je le referai ! C’est l’occasion, en tant qu’artiste émergent, de toucher des personnes que je n’aurais pas atteint autrement”, se réjouit le chanteur.

Le groupe de jazz folk, Llum, tempère les ardeurs de l’artiste. “La rue peut être très ingrate. On a commencé en faisant passer notre chapeau dans le sud de la France. C’était une situation très précaire, on ne savait jamais combien on allait gagner. Dans le cas d’In the Streets, la Ville finance les concerts, c’est une super initiative. Ce soutien permet aux artistes d’en vivre. C’est bien de vouloir rendre la culture plus accessible mais, pour qu’elle survive en rue, il faut en reconnaître la valeur”, explique le trio en déballant ses instruments sur le parvis de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.

“In The Streets”, jusqu’au 13 août à Bruxelles-villes. Programme et infos : https://www.inthestreets.brussels/