Vitaa et Slimane aux Francofolies de Spa: du kitsch et du kiff

En 2016, Slimane reprend l'un des titres phares de Vitaa, "A fleur de toi", lors des auditions à l'aveugle de l'émission The Voice. Une revisite remarquée et appréciée par l'interprète originale. Six ans plus tard, voilà les deux artistes réunis sur la scène "Pierre Rapsat" des Francofolies de Spa, pour offrir ce titre en duo devant 20 000 festivaliers. Cette chanson, ils l'ont probablement chanté des milliers de fois depuis trois ans et la sortie de leur album commun, VersuS, sur lequel se trouve également celle-ci. Un disque au succès phénoménal en France et en Belgique, qui leur a permis d'organiser une tournée qui n'a cessé de s'étendre.

Leur collaboration n'était, pourtant, pas évidente, au départ. Les deux artistes se connaissent peu et se trouvent à différents stades de leur parcours. Slimane, lui, profite de sa petite notoriété post télécrochet. Il sort un premier album solo, A bout de rêves. Tandis que Vitaa fête dix ans de carrière en dents de scie. Ils se rencontrent pour enregistrer "Je te le donne", prévu, de base pour J4M, le cinquième disque de Vitaa. Leurs équipes respectives notent une certaine alchimie et les poussent à travailler ensemble. D'un côté, on retrouve un jeune artiste se battant pour se faire une place dans l'industrie et ne pas se faire oublier dès la prochaine édition de l'émission. De l'autre, une autrice-compositrice qui tente de se réinventer alors que son genre de prédilection, le R&B, s'affaiblit.

©Mathieu Golinvaux

VersuS sort en 2019. Il devient certifié disque de diamant quelques mois plus tard, s'impose comme l'album le plus vendu de France l'année suivante et s'arrache à plus de 900 000 exemplaires. Mais le véritable exploit du binôme reste sa capacité à maintenir l'engouement sur le long terme. Des mois après la sortie du disque, celui-ci s'arrache toujours autant et fait des allers-retours à la première place des charts. Il est également réédité à deux reprises (VersuS : Chapitre 2 et VersuS : l'Ultime Chapitre). 10 titres viennent compléter la collection déjà costaude de 19 chansons.

Lorsque le duo débarque sur la scène principale du festival spadois en début de soirée, l'accueil se montre royal. Les deux amis sont ici chez eux, en terres liégeoises. Il y a quelques années, ils prenaient place dans les célèbres fauteuils rouges de The Voice Belgique, tourné à une cinquantaine de kilomètres de l'événement estival. Le concert s'ouvre sur "Versus". La scène se pare de blanc, du sol aux pieds de micros en passant par les écrans. Même les instruments (clavier, batterie, guitare, basse) sont immaculés. "Je te le donne", "De l'or", "Comme un film", "XY",… Vitaa et Slimane déroulent leur répertoire, en s'accordant quelques moments solos. La première reprend notamment son duo culte avec Diams, "Confessions Nocturnes". Tandis que le deuxième présente son dernier single, "La Recette".

©Mathieu Golinvaux

Les compères semblent se donner entièrement et vivre le moment. Malgré les centaines de dates à leur compteur, ils se livrent comme si c’était la première fois. Ou la dernière. Leur duo prendra bientôt fin, en tout cas sous cette forme, à la fin de leur tournée. Pendant "Ne me laisse pas", Slimane se laisse tomber à genoux, main tendue vers le ciel. Lors de "Ça va, ça vient", les deux chantent main dans la main, les yeux dans les yeux, quand ce n’est pas dos à dos. Alors, oui, c’est totalement kitsch, dépassé et surjoué. On se laisse cueillir malgré tout, grâce à leur assurance, leur performance vocale et leur générosité. Mais aussi après avoir observé le lien avec leur public. Il y a quelque chose qui se passe entre eux et leurs fans, quelque chose de puissant et inexplicable. Un vrai phénomène populaire, revendiqué et assumé.