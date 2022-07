L’ode à la vie de Clara Luciani aux Francofolies de Spa

Il paraît qu’à ses débuts, elle était bouffée par le trac, noyée dans le stress. Rien ne pouvait le laisser imaginer ce samedi soir, sur la scène principale des Francofolies. Clara Luciani semble comme chez elle, devant ce grand parterre de festivaliers. Ancrée dans le sol, le regard droit. Sans jamais, pour autant, adopter une posture fière ou conquérante. Derrière d’immenses lettres dorées et blanches composant son prénom et nom en guise de décor, l’autrice-compositrice démarre son set avec "Coeur", le titre ouverture de son deuxième album éponyme. Le batteur, le bassiste, le claviériste et les trois choristes sont installés sur des plateformes lumineuses. Ils sont tous affublés de pantalons à pattes d’éléphants et de chemises blanches fluides. Nous voilà replongé dans les années 70, ambiance disco, à l’image de son dernier disque, sorti l’année dernière.

Ecrit en partie pendant le confinement, Coeur a été imaginé comme une invitation à la danse, à la fête, à la vie. On sent qu'il y a quelque chose de jouissif de le jouer sur scène. Vêtue d'un tailleur bleu scintillant, Clara Luciani s'impose comme maîtresse de cérémonie. Sans pour autant se transformer en bête de scène, l'artiste française parvient à capter le public, à le faire rire, aussi, et à lui faire reprendre différentes chorégraphies. La nouvelle disco queen saute partout, arpente la scène à grandes enjambées, déborde d'énergie. Elle confiait quelques instants plus tôt, en conférence de presse, ne pas savoir ce qui la traverse pendant les concerts, elle qui n'est pas du tout sportive. "Quand je sors de scène, j'ai l'impression d'avoir le tournis, comme si je sortais d'un match de boxe", assure-t-elle.

©Mathieu Golinvaux

Le tourbillon du succès

Si on perçoit que le show est cadré et répété (la tournée a débuté il y a plus de huit mois), il laisse néanmoins place à la spontanéité et au naturel. Une qualité qui devient rare lorsqu'on se retrouve emporté par le tourbillon du succès, enseveli sous le poids des attentes. En quatre ans, elle collectionne quatre Victoires de la Musique, écoule 200 000 exemplaires de son premier disque Sainte-Victoire et décroche le double platine pour son dernier. Elle devient rapidement la nouvelle artiste à suivre, avec sa voix grave, ses textes ciselés et sa façon de ranimer la chanson française. Sur la grande scène des Francos, après avoir été programmée sur des plus petites lors d'éditions précédentes, Clara Luciani se montre encore surprise de l'accueil qui lui est réservé.

Après avoir parcouru quelques titres de Coeur ("Amour Toujours", "Tout le monde (sauf toi)", "Le Chanteur", "Sad & Slow") et quelques uns de son projet précédent ("Nue", "Ma soeur", "Les Fleurs"), l'artiste qui vient de fêter ses trente ans propose une version française de l'hymne disco "I Feel Love" de Donna Summer. Une reprise peut-être un peu trop attendue. Pour son prochain album, Clara Luciani confie vouloir s'éloigner de ce style musical, devenu trop "tendance" ces derniers temps. "La mode, ça m'agace. Je crois que je vais plutôt aller vers quelque chose d'intemporel, plus essentiel. C'est excitant de se dire que tout est possible".

©Mathieu Golinvaux

Un bilan plus mitigé

Le concert, plutôt court (un peu plus d’une heure) pour une tête d'affiche, se termine par l’enchaînement ultime et redoutable : "Le Reste", "La Grenade" et "Respire Encore" avec sa pluie de confettis se succèdent. Super solaire, comme Clara Luciani le souhaitait, ce spectacle clôture cette 27ème édition du festival. L’événement spadois affiche un bilan plus mitigé que les autres années, avec une baisse de 10 % de la fréquentation par rapport à 2019. Quelques 130 000 festivaliers ont foulé le parc de 7 heures et le centre ville pendant quatre jours. En 2016, ils étaient 50 000 de plus. L’affiche très belge, la multiplication d’événements musicaux partout dans le pays et le contexte post-covid peuvent expliquer cette diminution. Les Francofolies de Spa auront néanmoins offert de très beaux moments. On retiendra l’émotion de Typh Barrow, la créativité de Juicy, le feu de Peet, la mélancolie de Glauque, le talent de Charles et la performance de Feu ! Chatterton.