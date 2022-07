Stromae dévoile son nouveau clip en collaboration avec Camila Cabello et surprend les fans

"Merci infiniment Camila d’avoir donné une nouvelle dimension à ce titre, c’est un réel honneur !” Fan l’un de l’autre, Stromae et la star américano-cubaine Camila Cabello -d’à peine 25 ans- sortent une collaboration ensemble sur le titre “Mon amour”, déjà présent sur l’album Multitude. “Je suis une fan de Stromae depuis des années et j’ai toujours voulu faire une collaboration avec lui, écrit ainsi Camila Cabello (du groupe Fifth Harmony et qui incarnera bientôt Cendrillon à l’écran) sur Instagram. J’ai entendu son album à Paris et c’était mon préféré. On s’est rencontrés au Gala du Met et je lui ai envoyé un texto disant que "Mon amour" était ma chanson préférée. Puis je suis allée en studio et j’ai écrit une petite version sur ma vision d’un été sexy pour une fille.” Et d’ajouter : “Oh et je parle un peu français, je suis obsédé par les langues, et je voulais chanter en français.”

Résultat ? Le clip, diffusé après une mini-interview des deux stars en mode confessionnal de téléréalité (“je dors beaucoup en ce moment, je me lève souvent à 2 heures de l’après-midi”, dixit le maestro en pleine tournée), surprend les internautes. Tournée dans une villa aux USA, le clip -intitulé “La villa Mon Amour”- parodie de plein fouet les téléréalités à “Les marseillais” ou “Les Anges” et toutes les relations artificielles qui en découlent. Tous les clichés y passent : le confessionnal, les bousculades ou les valises balancées dans la piscine, les clashs, les jeux débiles de mimes et on en passe.