La très rocambolesque histoire des manuscrits de Vivaldi Sardelli reconstitue le parcours des œuvres du Prêtre roux, de Venise à Turin. François Jongen ©D.R.

En matière de baroque italien, Federico Maria Sardelli est une pointure. Flûtiste et chef d’orchestre, il a succédé au musicologue danois Peter Ryom comme responsable du catalogue de l’œuvre de Vivaldi, et on lui doit d’ailleurs...