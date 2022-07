Le nouvel album de Beyoncé a fuité deux jours avant la date de sa sortie

Les fans de Beyoncé attendent depuis plusieurs semaines avec impatience le 29 juillet. Et pour cause, c'est ce jour-là que doit sortir le dernier album de la chanteuse, "Renaissance", comme elle l'a annoncé sur sa page officielle en juin. Mais il se pourrait que ce dernier soit disponible plus tôt que prévu... Selon plusieurs magazines américains, le septième album de Beyoncé a fuité ce mercredi. De fait, un fan français a dévoilé une photo dudit album en format CD sur les réseaux sociaux.

De son côté, le magazine américain Variety a réussi à dénicher des fichiers audio de haute qualité qui sont attendus sur l'album et qui circulent actuellement sur le web. On peut notamment citer les chansons "Alien Superstar", "Church girl" et "Cuff it". Pour l'instant, Beyoncé n'a pas encore réagi à l'incident, on ignore si elle décidera de sortir son album un peu plus tôt que prévu.