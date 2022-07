Accueil Culture Musique & Festivals A Bruxelles, la culture abordable retrouve enfin la rue avec le festival In the Streets "In the Streets" propose de nombreuses activités gratuites à Bruxelles. Erin Gérard (st.)

Le barrissement d'une trompette donne le coup d'envoi. Batterie, guitare, synthé et saxo se joignent à l'appel cuivré. "This ain't no jazz here !", crie le chanteur des Horndogz dans son micro, et il n'en faut pas moins pour que le groupe de funk transforme les escaliers du Mont des Arts...