Un nouveau souffle en Valle d'Itria Sebastian F. Schwarz est le nouveau directeur artistique du festival italien. Nicolas Blanmont

Les chercheurs de découvertes lyriques ont deux Mecque en Europe. L'une est Wexford, petite ville de la côte sud-est de l'Irlande, où, chaque automne, on programme trois opéras pratiquement inconnus pour un public de connaisseurs venus du monde entier. L'autre est Martina Franca, cité des Pouilles (Italie) et, plus...