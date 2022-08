Radiohead, le groupe d'étudiants devenus des légendes de la musique

Dans notre série "Les étudiants qui ont marqué l'Histoire", nous allons vous raconter comment des hommes et des femmes sont devenus célèbres et ont impacté l'histoire alors qu'ils étaient encore étudiants. Pour ce cinquième numéro, "La Libre Etudiant" s'est intéressée au groupe Radiohead.

Si la musique de Radiohead est parfois difficile à classer dans une catégorie bien définie, une chose est sûre : avec ses multiples tubes, le groupe a marqué l'histoire de la musique de son empreinte. Mais comment ces cinq Britanniques sont-ils devenus des icônes mondialement reconnues? Tout a débuté sur les bancs de l'école...

La naissance du groupe

Les cinq membres du groupe se sont rencontrés au début des années 1980 durant leur scolarité à Abington School, une école réservée aux garçons. Au moment de leur passage, l'école comptait environ 750 élèves, âgés de 11 à 19 ans. L'ambiance y était très stricte. Tous les élèves portaient l'uniforme et devaient aller à la messe deux fois par semaine. Thom Yorke, le chanteur et compositeur du groupe, déclarera plus tard ne pas garder des souvenirs très joyeux de cette époque. "Les autres nous donnaient des surnoms malveillants", a-t-il expliqué. Il ne s'entendait pas non plus avec le directeur. La seule chose qui trouvait grâce à ses yeux était le département de musique. "Personne ne venait nous déranger et les pièces étaient insonorisées. Nous courrions nous y réfugier pour nous cacher de la rigueur des horaires et des uniformes", s'est-il souvenu.

Etant donné que beaucoup d'élèves de l'école étaient sensibilisés à la musique, Thom Yorke n'a pas eu trop de mal à trouver des gens avec qui jouer. Son premier acolyte a été Colin Greenwood, le futur bassiste de Radiohead. Dans son livre "Exit Music: The Radiohead Story", Mac Randall raconte que "Colin était légèrement plus vieux que Thom. Tous les deux souffraient d'un manque de confiance en eux. Ils se sont donc réfugiés dans la musique. Ils avaient aussi en commun un goût pour les vêtements étranges."

©anp





Ensemble, ils ont rejoint leur premier groupe, TNT. Ils avaient alors 14 ans. Thom est devenu chanteur presque par hasard, car personne d'autre ne voulait de ce rôle. Les deux adolescents ont toutefois fini par quitter le groupe et par voguer vers d'autres horizons. C'est à ce moment qu'ils ont rencontré Edward O'Brien, qui deviendra leur guitariste. "C'était le plus sportif de la bande. Il est d'ailleurs passé plusieurs fois dans le journal de l'école", écrit Mac Randall. Les trois garçons ont formé un groupe, où plusieurs autres élèves venaient se greffer au fil de leurs envies. Quelques jeunes filles d'une école voisines les ont même rejoint. Il a toutefois fallu attendre l'arrivée de Phil Selways, le futur batteur du groupe, pour que les quatre forment un band plus fixe. Leur nom? "On A Friday", tout simplement car vendredi était le jour où ils répétaient.

Mais le groupe Radiohead tel qu'on le connait aujourd'hui n'est pourtant pas encore au complet. Il manque le multi-instrumentaliste Jonny Greenwood. Jonny est le petit frère de Colin. Comme tous les petits frères, le garçon aimait suivre son aîné et ses amis plus âgés. Il assistait donc très souvent aux répétitions. C'est comme ça qu'il est devenu le cinquième et dernier membre du groupe.

A l'époque, "On A Friday" n'avait aucune envie de célébrité. C'était seulement une bande d'amis qui tuaient le temps en jouant de la musique. Leur seul public était les autres étudiants de l'école. Le groupe aurait d'ailleurs pu se dissoudre à la fin de leur scolarité, comme tant d'autres avant eux. Mais leur entrée à leur université respective n'a pas réussi à les séparer. Au lieu de ça, ils ont continué à répéter ensemble durant les week-ends et leurs moments de vacances. Le groupe tournait donc au ralenti, mais tournait quand même.

L'envolée

Il faut attendre 1991 pour que les choses sérieuses commencent réellement. Cette année-là, tous les membres du groupe obtiennent leur diplôme universitaire, sauf Jonny qui n'a pas désiré faire d'études supérieures. Ils ont donc le champ libre pour continuer à faire leur musique comme avant. Ils enchaînent les concerts au cours desquels ils se font repérer. Cette année-là, ils signent chez EMI. "On A Friday" devient "Radiohead" en hommage à la chanson éponyme du groupe Talking Heads.

L'année suivante, ils écrivent "Creep", qui reste à ce jour la chanson la plus connue de Radiohead. Pour les puristes (et pour le groupe lui-même), elle n'est toutefois pas représentative de l'ensemble de leur carrière. Il n'empêche qu'elle fait un tel carton qu'elle leur permet de se faire connaître du grand public et de partir en tournée.

L'album le plus marquant de leur carrière est globalement vu comme étant "Ok Computer", sorti en 1997. Il est salué par la critique et les propulse au rang de stars. "Paranoid Android", la meilleure chanson de Radiohead selon le Guardian est issue de cet album. Citons également Kid A (2000) aux accents plus électroniques. Malgré quelques moments de doutes, le groupe ne cessera jamais d'être productif.

Après avoir été libéré de son contrat avec EMI, Radiohead sort son 7ème album "In Rainbows" en 2007. Les Britanniques font un pari osé pour l'époque : proposer le contenu sur leur site internet et laisser les gens payer ce qu'ils veulent pour le téléchargement. Ce beau coup marketing sera un succès puisqu'il leur permettra de récolter une belle somme d'argent. En 2016, Radiohead sort son dernier album "A Moon Shaped". Il continue toutefois à se produire sur scène et dans les festivals.

Durant toute leur carrière, les membres du groupe Radiohead prouveront leur capacité à analyser les émotions et les expériences humaines. Ils ne resteront pas non plus cantonnés à un seul genre et proposeront du rock alternatif, du folk, de l'électro, du grunge, du art rock... Ils seront encensés par la critique mais aussi par le public. En 2019, ils seront intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Beaucoup d'artistes actuels s'inspirent encore aujourd'hui des morceaux de Radiohead.

Le magazine Rolling Stones les a classés à la 73ème place des 100 plus grands artistes de tous les temps.