Coldplay, la folie des stades

Vendredi soir, le groupe britannique Coldplay a entamé sa première date des quatre concerts bruxellois qu'il donne à guichets fermés. Celui qui est dorénavant le plus grand groupe populaire du moment double la mise par rapport à sa tournée de 2017. Plus de 200000 spectateurs d'ici mardi. Compte rendu d'un megashow qui en met plein la vue et les oreilles.