Lous and the Yakuza: la discrète chanteuse bruxelloise qui envoûte les stades Après avoir ouvert lors de deux des concerts de Coldplay au Stade de France, la chanteuse belge remet le couvert pour les quatre soirées au stade Roi Baudouin. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. ©JC Guillaume

Non, il n'y a pas qu'Angèle, Stromae et Damso pour faire briller la Belgique sur la planète musique. Et c'est heureux ! Non pas que nous ayons une dent contre eux mais parce que cela démontre que notre petit royaume est un véritable vivier de talents. Citons comme exemple, la fulgurante percée de Fresch la Peufra, vainqueur de la Nouvelle École sur Netflix, ou encore Lous and the Yakuza. L'air de rien, loin des punchlines tapageuses et du marketing...