Coldplay invite une fan sur scène qui surprend le public à Bruxelles (VIDEO)

Coldplay se produisait pour la troisième de ses quatre dates au Stade Roi Baudouin ce lundi dans le cadre de sa tournée "Music of the Spheres".

Alors que le concert touche doucement à sa fin, le groupe vient s'installer sur une petite scène au milieu du public. C'est là que Chris Martin, le chanteur, aperçoit une jeune fan brandissant une pancarte "Can I play Green eyes with you ?" ("Puis-je jouer Green eyes avec vous ?"). Il n'en fallait pas moins pour que le groupe la fasse monter sur scène.

Après quelques soucis de branchements de guitare, comblés par les encouragements du public, la magie peut opérer. "Tu es sûre que tu peux jouer Green eyes, la chanson de Coldplay ? On connaît celle-là", plaisante Chris Martin. Le chanteur sera rapidement rassuré. Les premiers accords résonnent dans un stade en suspens. Chris Martin commence à chanter, ensuite rejoint par Guy Berryman à la basse, Jonny Buckland à la guitare et Will Champion au kajon.

Un moment qui restera certainement gravé longtemps dans la mémoire de la jeune fille.

Ce n'est pas la première fois que le groupe invite un fan à partager la scène avec eux, comme lors de cette version d'Everglow à Munich en 2017, ou il y a deux semaines à Paris pour jouer Let somebody go.



