Accueil Culture Musique & Festivals Opéra: poésie et onirisme entre Irlande et Cornouailles À contre-courant d’un "Ring" provocateur, le festival créé par Richard Wagner ose un "Tristan et Isolde" joliment traditionnel. Nicolas Blanmont, envoyé spécial à Bayreuth

Des nuages à la Magritte, une voie lactée dont les étoiles se rapprochent toujours plus, une mer turquoise qui se teinte peu à peu de sang avant de devenir un tourbillon dans lequel les amants se laissent emporter à la fin du premier acte. Dans un décor unique mais évolutif, l’action qui se développe autour de deux ellipses, lieux indéterminés et abstraits : le sol, où Tristan et Isolde se rencontrent autour d’une étendue d’eau qu’ils contournent avant...