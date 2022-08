Accueil Culture Musique & Festivals Une finale électrisante à la baguette Premier prix du Concours de chefs d’orchestre d’opéra au cadet, le Péruvien Dayner Tafur-Diaz. Martine D. Mergeay "Je crois entendre encore…", moment de grâce, avec le ténor Valentin Thill, sous la direction de Dayner Tafur Diaz.

Ils étaient 134 chefs et cheffes à avoir introduit leur candidature au deuxième Concours international de chefs d'orchestre d'opéra, avec, dans leurs cartons, trois grands opéras (Traviata, Les Pêcheurs de perles et Bohème) et neuf ouvertures (dont Don Giovanni, Barbiere, Norma, etc.). Parmi eux, 24 furent admis aux éliminatoires (une ouverture d'opéra), 12 en quart de finale (avec...