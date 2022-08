Large succès pour Les Solidarités qui ont accueilli 52.000 personnes à Namur

Les têtes d'affiche de cette édition étaient Clara Luciani, Grand Corps Malade, Bernard Lavilliers, Benjamin Biolay, Christophe Maé ou encore Gaëtan Roussel. Le festival a aussi vu se produire Eddy de Pretto, Hoshi, L'Or du Commun, Cali, Aldebert et bien d'autres artistes.

En parallèle, l'Agora des Solidarités a permis à 600 personnes de réfléchir et débattre sur les grands enjeux et défis en termes d'alimentation et d'environnement. Une centaine d'activités ont également été proposées aux festivaliers: spectacles pour enfants, animations autour de la culture urbaine, mise en valeur du monde associatif, exposition Biotopia au Pavillon... La prochaine édition du festival aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023. Elle se déroulera à Suarlée en raison des travaux qui vont débuter pour plusieurs années à la Citadelle de Namur.