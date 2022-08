Un nouveau site pour le festival des Solidarités en 2023

Ce dimanche midi, Jean-Pascal Labille, patron de Solidaris, a dévoilé, en compagnie de Denis Gerardy, le patron du festival des Solidarités, le site qui accueillera l'événement dès 2023 et durant les travaux engagés à la Citadelle de Namur. "Nous resterons à Namur, soulignent Jean-Pascal Labille et Denis Gerardy, mais sur le site d'Ecolys, à Suarlée, qui dispose d'infrastructures déjà très performantes, et nous reviendrons à la citadelle dès que les travaux seront achevés ici. En 2023, les dates seront les 25, 26 et 27 août. Il faut savoir que de nombreux artistes reviennent de vacances ce week-end-là donc il serait difficile d'avancer le festival d'une semaine."

Pour Denis Gerardy, le festival 2022 est déjà une victoire: "En février, nous n'étions pas encore sûrs de l'organiser en raison de la pandémie, raconte-t-il. La preuve de notre réussite ce week-end, c'est de constater que samedi matin, à 11h30, il y avait déjà plus de 4000 personnes sur le site. Accueillies de manière fantastique par les très nombreux bénévoles. Et puis voir le théâtre de verdure plein à craquer avec des artistes en développement for aussi une très belle satisfaction. "

"Nous sommes très heureux d'avoir pu organiser à nouveau cette fête populaire, explique Jean-Pascal Labille. C'est un moment apaisé, y compris pour les artistes. Les débats de vendredi ont attiré 600 personnes. 50 associations sont présentes dans le village des associations. Et puis la présence des enfants est aussi une marque de ce festival qui a accueilli plus de 50000 spectateurs. J'aimerais aussi souligner, pour terminer, la qualité des échanges avec la ville de Namur."