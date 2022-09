Fin de carrière pour Serge Lama: "Mon corps me fait beaucoup souffrir, il y a un moment il faut savoir s’arrêter"

Ce matin sur les ondes de RTL, Serge Lama a fait une grande annonce, celle de sa prochaine retraite. Présent pour promouvoir son nouvel album, "Aimer", qui sortira le 7 octobre prochain, il a révélé que ce dernier serait le dernier de sa carrière.

"Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut savoir qu'on vieillit, que mon corps me fait beaucoup souffrir, que j'ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe et que donc voilà, il y a un moment il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté. Alors j'ai décidé que c'était fini. C'est mon dernier album. Il y a quelque chose qui fait mal, mais en même temps, c'est le respect du public. C'est compliqué d'être à la hauteur de ce qu'on a été à presque 80 ans", a-t-il expliqué.

Serge Lama est encore aujourd'hui l'un des chanteurs français les plus populaires. Il avait commencé sa carrière dans les années 60 et aura sorti au total 23 albums studio et neuf albums live. "J'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album déjà, à près de 80 ans puisque moi j'étais quand même un homme de voix, donc c'est compliqué d'être à la hauteur de ce qu'on a été. Donc maintenant, je pense que c'est bien que ce soit le dernier round. C'est fini maintenant, je pense que je n'y penserai plus parce que c'est fait", a ajouté le chanteur au micro de RTL.

Pas de tournée au programme donc dans le cadre de cet ultime album, le chanteur préfère préserver sa santé. Il n'a néanmoins pas exclu de réaliser une soirée d'adieu à l'Olympia.