Le nombre de jours et de nuits annuels sur le site de Werchter festival limité

Un maximum de sept jours de festival et de cinq jours de camping seront organisés sur le site de Werchter, ressort-il du nouvel accord de coopération passé entre les communes de Haacht et Rotselaar et Live Nation, l'organisateur des festivals de Werchter. Les partenaires ont présenté l'accord mercredi. Certains festivals de pop et de rock figurant parmi les plus importants du monde ont lieu chaque année à Werchter. Le festival de quatre jours Rock Werchter est traditionnellement précédé par TW Classic et Werchter Boutique, des festivals d'un jour. Chacun d'entre eux attire plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Les différents partenaires ont signé un accord de coopération afin de prévoir le bon déroulement de ces évènements. La province du Brabant flamand ainsi que l'asbl Altsien et Werchter Park s.a. prennent également une part structurelle dans la collaboration aux côtés des deux communes et de Live Nation.

L'accord apporte un cadre pour l'organisation et aborde différents thèmes comme la mobilité ou la durabilité. Les organisateurs de festivals sont par exemple encouragés à réduire leur empreinte écologique. Un plan à ce sujet doit être soumis aux pouvoirs communaux.

Rock Werchter se tiendra l'an prochain du 29 juin au 2 juillet inclus, TW Classic est quant à lui prévu le 18 juin 2023. Aucune date n'a encore été définie pour Werchter Boutique. Le chanteur britannique Harry Styles sera également présent à Werchter pour un concert le 24 juin prochain.