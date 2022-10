L’ouragan Lisa LeBlanc déferle sur la Belgique

Francofaune est de retour. Depuis le 23 septembre, l'événement qui célèbre la musique chantée, rappée ou contée en français se décline dans d'innombrables lieux à Bruxelles et en Wallonie. Hoshi, Rokia Bamba, Les fleurs du slam et bien d'autres ont déjà livré leurs prestations. David Numwami, Aurel, An Pierlé, Judith Kiddo et ML se produiront...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous