Au Québec, la chanson francophone se fait moins identitaire

On est situé dans un océan d'anglophones", lance Jenny Thibault la mine presque sombre. Son village, Rouyn-Noranda, est situé à 700 km de Montréal, mais seulement à une petite quarantaine de kilomètres de l'Ontario voisin, juste de l'autre côté de la frontière invisible entre le Canada francophone et anglophone.

Début septembre, lorsque des milliers de personnes viennent de toute la province de Québec pour y découvrir des artistes locaux et essentiellement francophones, au Festival des musiques émergentes (FME), la question linguistique revient donc forcément sur la table. "Le contenu québécois francophone se perd un peu avec les nouvelles générations", poursuit la cofondatrice du festival, qui célébrait son vingtième anniversaire cette année. "Il faut qu'on soit à l'affût. Nous, on était hyperengagés pour la langue, et hyperindépendantistes, mais les derniers chiffres montrent que c'est en baisse. Les jeunes consomment beaucoup de culture américaine."

"J'ai effectivement le sentiment que c'est une préoccupation beaucoup moins importante pour la jeunesse actuelle", ajoute l'un des autres fondateurs du FME, Sandy Boutin. "Les jeunes sont plus mondialisés, davantage concentrés sur le développement durable que la préservation de la langue française." Un grand nombre de Québécois demeurent souverainistes, aujourd'hui, mais ils s'affichent moins. Pour beaucoup, et notamment les plus jeunes, "il y a d'autres problèmes à régler en priorité".

De solides quotas à la radio

Avec ses 8,5 millions d'habitants éparpillés sur un territoire qui fait cinquante fois la taille de la Belgique, "La Belle Province" est un petit monde en soi. Québec possède son propre star system à la télévision, au cinéma, et sur les ondes. La culture a donc toujours viscéralement fait partie de la lutte pour préserver une forme d'identité provinciale. "Les radios commerciales doivent encore diffuser 65 % d'artistes francophones", nous explique Olivier Robillard Laveaux, qui a quitté son poste de journaliste chez Radio Canada pour devenir animateur sur "ICI Musique", une radio d'état où les artistes francophones occupent même 85 % du temps d'antenne.

"Le milieu est fait pour que les subventions aussi soient nettement plus accessibles aux groupes francophones", ajoute-t-il. "Si tu chantes en anglais, tu tombes dans une catégorie plus restreinte, c'est clairement moins avantageux." "On a de la matière", répond-il quand on lui demande s'il a suffisamment d'artistes locaux sous la main pour remplir tout ça. "On sort d'un petit creux de la vague, mais depuis quelques années, ça part dans tous les sens, les scènes se mélangent. Avec des gens comme Hubert Lenoir, Les Louanges, Alexandre Martel ou Lou Adriane Cassidy, on a une génération totalement éclectique."

Programmé en clôture de cette vingtième édition du FME, Hubert Lenoir assume totalement son statut de rock star. Intenable à Dour puis aux Francofolies de Spa, en 2019, le sale gamin de la ville de Québec prend un plaisir manifeste à foutre le bordel. Affublé d’une imposante tenue jaune fluo de nettoyeur de rue, Hubert harangue la foule, saute dans tous les sens, et laisse ses musiciens se perdre dans de solides solos de guitare.

Un vampire en lendemain

Lorsqu’on le rencontre, quelques heures plus tôt, sous un soleil de plomb, monsieur est déjà en tenue de soirée, capuche noire sur la tête, et fond de teint blanc sur le visage. Avec ses grandes lunettes noires, on dirait un vampire en lendemain de veille.

"Pour moi c'est pareil, je suis un citoyen du monde", s'amuse Nosferatu quand on lui demande s'il prend un plaisir particulier en jouant à domicile. "Le seul truc qui est différent, c'est que quand je parle entre les chansons, les gens comprennent davantage ce que je dis (rires). Quand je suis en Europe, je calme un peu mon Québécois, sinon c'est trop pénible quand je dois commander un taxi."

Fils d'une famille stricte, Hubert a parcouru un solide bout de chemin depuis qu'il jouait en rue pour payer son loyer. Aujourd'hui, le garnement appartient au petit monde des artistes locaux fortement plébiscités en Europe. "On est tous le produit de son environnement, juge-t-il. C'est clair comme pour moi un artiste comme Robert Charlebois est une référence. J'aime beaucoup Christophe, Gainsbourg, Bashung, mais ils chantent dans une langue qui n'est pas la mienne, un français parisien. Je dis toujours que les Français ont du mal à comprendre à quel point on est Américains. Les gens que je connais, ils conduisent des gros pick-up et ont le même mode de vie que dans le Vermont ou le Maine."

Humoristes envahissants

Sur scène, Hubert Lenoir a longtemps été accompagné d'une guitariste survoltée, presque possédée par son instrument. Depuis, Lou Adriane Cassidy s'est lancée en solo et vient de sortir un excellent deuxième album (Lou Adriane Cassidy vous dit "Bonsoir", Bravo Musique) qu'elle viendra présenter en Europe début 2023.

"On vient tous les deux de la ville de Québec", nous explique-t-elle quelques heures avant son concert. "Ces dernières années, plusieurs personnes ont pris la décision de rester au lieu de déménager à Montréal, et ça a créé un milieu musical très riche. Mais c'est clair que la province ne sera jamais le bassin musical qu'est l'Europe. Ici, on fait de la route, on joue dans des petites salles. Les humoristes ont une visibilité et une plateforme démesurément grande, par rapport aux musiciens, toutes les salles sont faites pour eux."

Rares sont les artistes locaux à réellement percer de notre côté de l'Atlantique. "C'est prestigieux, c'est un honneur pour moi, mais ça ne doit pas devenir un Graal. Beaucoup d'artistes québécois sont très heureux de dire qu'ils percent en France, ça a un côté validation. Mais au final, ce n'est pas plus prestigieux que de jouer chez nous."