Le rock du désert a son propre festival anversois

Bien avant de mener ses incontournables Queens Of The Stone Age, Josh Homme tenait la guitare de l’un des groupes les plus mythiques et influents du rock’n’roll – Kyuss – bande de sales gamins californiens aux looks d’adolescents grunge et chevelus formée fin des années 80, à qui l’on doit la popularisation de l’un des sous-genres les plus marquants du métal : le Stoner Rock.

Les fans de Heavy en sont généralement friands. Le Stoner est lent, lourd, mélodieux dans le chant et porté par des basses puissantes. Le reste est tout entier dévolu aux guitares rythmiques, qui offrent aux auditeurs délicats la possibilité d’agiter leurs longues chevelures de bas en haut durant des heures.

Kyuss n’existe malheureusement plus depuis des années, mais le Stoner – également appelé “Desert Rock” – est resté, avant de donner lui-même naissance à d’innombrables sous-genres.

En 2012, une poignée de fanatiques a donc créé un événement entièrement consacré à ce “rock du désert” : le Desertfest, décliné à Londres et Berlin. Deux ans plus tard, le concept s’exportait à Anvers, où il rassemble depuis lors un large public de niche. “Le nom vient des “Desert Sessions” qu’organisaient les musiciens de Kuyss avec d’autres (PJ Harvey, Mark Lanegan, NdlR) dans le désert californien”, nous précise Nicolas de Viron, qui fait partie de l’équipe organisatrice de l’événement anversois dont la prochaine édition aura lieu ces 14,15 et 16 octobre au Trix.

“Le terme est devenu assez générique. Nous avons largement élargi la palette et proposons désormais du rock psyché, doom, sludge,… Aujourd’hui, les fans de rock sont assez ouverts à la découverte et aux niches. Le festivalier qui vient en fin d’après-midi ou début de soirée est certain de voir quatre ou cinq concerts dans autant de styles différents.”

En ouvrant chaque soir les trois salles du Trix anversois, le DesertFest propose une dizaine de concerts par jour à une audience ne dépassant pas 1700 personnes au total, pour une cinquantaine d’euros la soirée.

Le vendredi est sans doute le jour le plus accessible avec la venue des rockeurs américains de Cave In, des vieilles gloires du rock psychédélique de Brian Jonestown Massacre, et des Grecs d’Acid Mammoth, spécialistes du Doom.

Le lendemain sera notamment porté par Weedpecker, Red Fand, et la belle révélation Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs qui avait fait forte impression lors des dernières Nuits Botanique. Ils seront suivis le dimanche par Sasquatch, Wucan ou encore Wolves In The Throne Room. Comme souvent, dans la scène métal, les têtes d’affiche se renouvellent assez peu, mais l’offre globale reste monstrueuse. L’intérêt se situe donc souvent avant et après les créneaux dévolus aux grands noms, en particulier dans les événements portés sur la découverte, comme ce Desertfest anversois, qui propose également des pass 3 jours aux amateurs venus de toute l’Europe.

Desertfest Stoner, rock psychédélique, métal,… Trix, Anvers, 58€/120€ (ticket combi) - Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre. www.trixonline.be