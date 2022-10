Les Nuits Sonores bruxelloises sont festives et "plus locales"

Fin 2017, la capitale est en émoi. Le très réputé et très prisé festival électronique des Nuits sonores quitte momentanément ses terres lyonnaises pour s’offrir une édition bruxelloise. La chose est moyennement bien vue par les acteurs locaux. Cette première édition n’intègre pas assez les réalités et collectifs bruxellois, l’affiche reste bien trop proche de celle de l’événement initial. Or ce qui marche le long du Rhône ne fonctionne pas forcément en bordure de canal. Cette première tentative n’est donc qu’à moitié réussie.

Cinq ans plus tard, "on est repartis de la base", nous explique Dorian Meeus, qui a repris les choses et s'est constitué une équipe 100 % locale. "Quoi qu'on ait pu dire, les organisateurs ne sont pas venus ici dans l'idée de s'enrichir sur le dos de la ville, mais ils se sont plantés dans la manière d'aborder les choses. Trop d'artistes et d'idées ont été transférés d'une ville à l'autre. Désormais, nous sommes quatre, deux Bruxellois francophones et deux Flamands, dans une ASBL 100 % bruxelloise qui échange avec l'organisateur initial."

Quatre lieux, cinq soirées, des conférences

Reste l'épineuse question des subsides. D'autres événements, nés chez nous, proposent des festivals relativement similaires. Pourquoi la Ville et la Région iraient-elles donner autant d'argent à des rivaux venus de l'Hexagone ? "Là, non plus, les choses ne sont pas fondées", répond Dorian Meeus. "Environ 10% surun budget total de 750 000 euros. Autant vous dire que nous dépendons fortement de la billetterie. Je précise par ailleurs qu'aucun de ces subsides n'est lié à notre engagement pour la diversité de notre affiche. Cette diversité a toujours été ancrée dans l'événement, nous ne recevons pas un euro supplémentaire pour faire venir tel ou tel artiste."

En parlant d'artistes, venons-en au volet culturel. Depuis mercredi soir, et jusqu'à ce dimanche 16 octobre, quatre lieux accueilleront concerts, soirées et conférences : le C12 et Bozar (centre-ville), LaVallée (Molenbeek), et Reset, toute nouvelle adresse située à quelques encablures de la Grand-Place. "Musicalement, l'affiche reste très éclectique", ajoute Dorian Meeus. "On a du néoclassique avec Nils Frahm, du jazz avec Binker&Moses ou encore le projet de Jeff Mills avec Jean-Phi Dary et Prabhu Edouard."

Ajoutons à cela la musique électronique expérimentale de Marina Herlop, les deux jolies soirées techno prévues au C12 vendredi et samedi avec Joy Orbison, Blawan, DJ Python et bien d’autres. Mais aussi les trois soirées proposées gratuitement à LaVallée dans le cadre de In.Out.Sider qui "questionne la thématique du handicap au sein des pratiques artistiques". Et donc, finalement ce fameux et impressionnant bâtiment de Reset, ouvert chaque soir à un collectif local : Volta, Garage numérique, Meakusma, He4rtbroken et Not Your Techno.V. Dau.

Nuits sonores, du 12 au 16 octobre, entre 16€ et 20€ par concert. Pass en vente par salle pour les cinq jours