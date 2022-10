Un nouveau single de Queen avec Freddie Mercury a été dévoilé

Queen est de retour. Non pas avec Adam Lambert au chant mais bien Freddie Mercury ! Le titre "Face It Alone" a été dévoilé ce jeudi, en prélude à une réédition Deluxe à venir de l'album The Miracle. Un coffret comprenant 5 CD, l'album en vinyle, un DVD et un Blu-ray paraîtra le 18 novembre, avec, évidemment, son lot de raretés, d'extraits des sessions d'enregistrement, etc. Au total, pas moins d'une heure de musique jamais commercialisée jusqu'à aujourd'hui, des extraits de conversations en studio et surtout 6 titres inédits !

Inutile de dire que "Face It Alone" est l'un d'eux. Le titre provient des sessions d'enregistrement ayant conduit à The Miracle en 1989. La chanson, oubliée depuis, a été redécouverte par l'équipe qui entoure Brian May et Roger Taylor lorsqu'il s'agit de travailler sur des rééditions. Une heureuse rencontre ! Le batteur de Queen qualifie "Face It Alone" de "petite pépite". L'engouement est le même du côté du guitariste. "C'est super de pouvoir nous réécouter tous les quatre ensemble en studio travaillant sur une super idée de chanson qui n'avait jamais pu être finalisée jusqu'à ce jour", confie-t-il. Car oui, il n'y a pas que la voix de Freddie Mercury qui refait surface, il y a aussi la basse de John Deacon qui a quitté le groupe en 1997.

Que penser de cet inédit ? Que c’est tout sauf un fond de tiroir juste dépoussiéré pour les besoins de la cause, à savoir la promotion d’une réédition. “Face It Alone” n’a peut-être pas la magie de “Bohemian Rhapsody", la force de “We Will Rock You” ou le côté pop et déjanté de “Radio Gaga”, mais c’est un bon titre. Surtout pour la prestation vocale passionnée de Freddie Mercury qui illumine cette berceuse rock surgie d’un autre temps. La patte de Queen est instantanément reconnaissable et à la fin de l’écoute, on n’a qu’une hâte… rejouer la chanson.

Étonnant ? Pas vraiment. Après un accueil critique mitigé à l'époque – Queen sortait d'une longue période de silence et l'utilisation d'instruments électroniques en a dérouté plus d'un -, The Miracle s'est imposé et est aujourd'hui salué comme un des grands albums du groupe au regard de sa production dans les années 80. Queen était alors dans une période ultra-créative. Pour ce disque, entre Londres et leur studio de Montreux, en Suisse, ils ont travaillé sur pas moins de 30 morceaux. Moins de la moitié a été sélectionnée pour l'album, le reste étant resté dans les cartons.

"Face It Alone" sortira en single en même temps que la réédition de The Miracle, à savoir le 18 novembre. Rappelons toutefois qu'il ne s'agit pas du premier titre avec la voix de Freddie Mercury à refaire surface depuis la mort du chanteur en novembre 1991. En 2014, trois inédits avec le chanteur original de Queen avaient fait surface, liés à la sortie de l'album Queen Forever : "Let Me in Your Heart Again", "Love Kills" et "There Must Be More to Life Than This."