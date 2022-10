Dans la tête d’Alain Altinoglu, chef d’orchestre

Comment on pense la musique. Comment on la fabrique ? Comment on la dirige. Le directeur musical de La Monnaie et chef d’orchestre, Alain Altinoglu, accepte de regarder comment son cerveau s’anime, mû par la musique. Chose inédite, il invitera les lecteurs de “La Libre” à une leçon de musique, le 9 novembre.