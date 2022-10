Angèle affole ses fans avec une nouvelle vidéo

Même si son dernier single "Amour, haine et danger" met le doigt sur les dérives du tout à l’écran toujours connecté et les côtés détestables des réseaux sociaux, Angèle a pris l’habitude d’annoncer ses nouveautés via Instagram, Twitter, etc. Est-ce qu’elle vient à nouveau de faire ce dimanche soir ?

En tout cas, elle a posté une énigmatique vidéo prise dans les rues de Paris. On y voit les rails d'une montagne russe qui pénètrent dans une bouche de station de métro. Il ne fait aucun doute que l'image rappelle la pochette de Nonante-cinq, son second album. Et on entend Angèle dire : "Regardez-moi ce que je viens de trouver". En commentaire, elle précise : "Nonante-cinq La suite" et une date, le 18 novembre.

Dans la foulée, elle a reposté son message sur Instagram qui annonçait la sortie de Nonante-cinq le 10 décembre dernier (en fait l'album est sorti plus d'une semaine plus tôt, Angèle ayant fait la surprise à ses fans qui ont assisté à sa fête d'anniversaire en ligne).

Faut-il comprendre que la Bruxelloise s'apprête à sortir un nouvel album dans un petit mois ? Tout semble l'indiquer. Et si ce n'est pas à proprement parler un nouvel album, il se pourrait bien que ce soit une version Deluxe de Nonante-cinq comme elle l'avait déjà fait pour Brol. À savoir, une édition enrichie de son album. Car Angèle est toujours en pleine promotion de son second LP. Plusieurs dates sont programmées en France d'ici au mois de décembre où elle est attendue au Sportpaleis d'Anvers le 10 et à Forest National le 20.

Ensuite, elle s’envolera pour l’Amérique du Nord où elle se produira à Montréal et à New York (une des deux dates dans la ville américaine est d’ores et déjà soldout). Ce sera en avril et mai 2023. Des concerts sont aussi programmés à Londres et à Amsterdam dans la foulée.