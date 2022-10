Une "Truite" vernie d’or à Flagey

Du vivant de Franz Schubert, ses amis musiciens se réunissaient autour de lui pour jouer sa musique. De là le nom de Schubertiade. La tradition, depuis, a gagné le vaste monde. Des festivals, sur plusieurs semaines, opèrent sous cette étiquette et, non contents de défendre la musique du compositeur autrichien, s’essaient à tracer des parallèles entre celle-ci et d’autres œuvres. L’exercice est donc moins unilatéral qu’il n’y paraît.

Sur quatre jours, du 12 au 16 octobre, Flagey a confié sa Schubertiade au pianiste belge Julien Libeer. Tadzio automnal, intellectuel délicat, pianiste apollinien qui donne de sa personne, accompagnant ici le Winterreise, là des conférences et - enfin, pour clore les festivités - au clavier de cette Truite, le Quintette pour piano, contrebasse et trio à cordes que Schubert composa lorsqu'il avait 21 ans. Il est rejoint sur scène par le Danish String Quartet. En ouverture de soirée, les quatre danois - quadragénaires scruffy, détendus comme des conseillers en communication de la série Borgen - proposent une série de folksongs du nord de l'Europe arrangés par une constellation de compositeurs. On traverse les pays nordiques et les îles britanniques dans un kaléidoscope d'ambiance, mais avec une uniformité de son qui à la fois impressionne - peut-on imaginer glaçage plus délicat ? -, mais aussi agace, tant ces danseries semblent animées de la même implacable bise froide.

Une salle folle de joie

Vient le Quintette en La majeur, le D. 667, surnommé La Truite parce que Schubert y agence, dans le quatrième mouvement, une série de variations sur la mélodie du même nom, qu'il composa deux ans plus tôt. Traditionnellement, les grandes œuvres pour cordes et piano mettent le claviériste en danger, avant tout parce qu'il a dix fois plus de notes à jouer que ses collègues, mais aussi parce que les quatuors passent leurs saisons à monter ces œuvres ensemble et ne rencontrent le pianiste que pour quelques répétitions entre deux trains.

On dira pourtant que rien ne sembla plus naturel, plus gai, plus censément Schubertien que ce concert. Libeer, assumant un tempo fou dans le premier mouvement et visiblement peu éprouvé par cette fin de marathon, y donne tout son être sans laisser transparaître le moindre signe de fatigue. Une leçon de musique. Ici aussi, les artistes du Danish String Quartet - l’un des violonistes regagne la salle et est remplacé par la contrebassiste Uxia Martinez Botana, formation oblige - donnent à entendre leur sonorité unique, lumineuse, précise et véloce, quasiment sans vibrato. La salle est finalement gagnée par cet élan et l’on se met à applaudir après le premier mouvement. Puis après le deuxième. Puis après le quatrième et à la fin, tout le monde se lève et hurle sa joie. Voilà comment finir en beauté.